العثماني يطمئن “الباطرونا”: بعض مقترحاتكم ستفعل في المستقبل القريب

في اختتام أشغال النسخة الثانية للجامعة الصيفية للاتحاد العام لمقاولات المغرب، مساء السبت بالدار البيضاء، وجه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، رسائل طمأنة للباطرونا، وقال إن مقترحاتهم سيتم تدارسها وبحثها بدقة من طرف الحكومة، وستكون موضوع نقاش وتشاور مع ممثلي القطاع الخاص.

والتزم رئيس الحكومة بتفعيل بعض المقترحات ستفعل في المستقبل القريب، مشيرا إلى أن بعضها الآخر سيحتاج لآليات تتيح تنزيلها على المدى المتوسط.

وأكد المتحدث على أن الحكومة عازمة على تسريع وتيرة تنفيذ وإنجإز العديد من أوراش الإصلاح، والمصادقة على مختلف مشاريع القوانين التي تهم المقاولة، والتي كانت موضوع نقاش متواصل داخل البرلمان.

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وشدد على أن الحكومة “ملتزمة بالتفاعل إيجابيا مع انتظارات المقاولة المغربية، ودراسة مختلف المقترحات والتوصيات”، مؤكدا على “تعبئة كل القطاعات الحكومية المعنية لتفعيل مجموعة الإصلاحات الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال، وتشجيع الاستثمار، والنهوض بريادة الأعمال”.

المتحدث ذاته، أوضح أن هناك “حاجة للثقة في بلادنا والتشبع بالقيم الحقيقية للتنمية والتحديث في المجتمع، ومنها قيم العمل والاستحقاق، واحترام القانون، واحترام الآخر، والاجتهاد لبناء مسقبل أفضل لبلادنا”.

وأضاف، “نحتاج لثقافة الإنصاف والموضوعية، والأمل في المستقبل، والبعد عن جلد الذات، لأن بلادنا حققت بقيادة جلالة الملك حفظه الله إنجازات مهمة ورائدة على المستويات الإقليمية والقارية”.