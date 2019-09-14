مستعيدا نغمة الانتصارات.. البارصا يدك شباك فالنسيا بخماسية

فاز فريق برشلونة اليوم السبت، على ضيفه فالنسيا، بخمسة أهداف لاثنين، ضمن مباريات الأسبوع الرابع من الدوري الإسباني “الليغا”.

وأنهى الفريق الكطلوني الجولة الأولى متقدما بهدفين مقابل هدف واحد، أحرز لصاحب الأرض كل من الشاب إنسو فاتي، وفرانك دي يونغ في الدقيقتين 2 و7 على التوالي، بينما سجل هدف فالنسيا كيفن غاميرو في الدقيقة 27.

وأضاف برشلونة في الشوط الثاني، ثلاثة أهداف، افتتحها جيرار بيكي عند الدقيقة 51، ثم العائد من الإصابة لويس سواريز بهدفين، الأول في الدقيقة 61، والثاني مع حلول الدقيقة 82، قبل أن يحرز ماكسيميليانو غوميز في الدقيقة الثانية من الوقت البديل.

وارتقى بطل إسبانيا، عقب هذا الانتصار للمركز الرابع في جدول الترتيب رافعا رصيده للنقطة السابعة، بينما تجمد مجموع نقاط فالنسيا عند النقطة الرابعة، في المركز الرابع عشر.