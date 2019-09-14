تحت أنظار خاليلوزيتش.. الفتح يهزم اتحاد طنجة في أولى جولات البطولة

تغلب فريق الفتح الرياضي الرباطي، مساء اليوم السبت، بهدف دون مقابل، على ضيفه اتحاد طنجة، ضمن أولى جولات الموسم الجديد من البطولة الاحترافية.
وخلصت مجريات الشوط الأول من اللقاء، الذي تابعه الصربي وحيد خاليلوزيتش، مدرب المنتخب الوطني، من المنصة الشرفية لملعب مولاي الحسن بالرباط، الذي احتضن المواجهة، خلصت إلى التعادل دون أهداف.
وتمكن أبناء وليد الركراكي في الفصل الثاني، من توقيع هدف التقدم بواسطة اللاعب باداموسي، وهو الهدف الذي حافظ عليه الفريق الرباطي، حتى نهاية المباراة.
ويرحل الفتح في الجولة القادمة، إلى مدينة وجدة، لملاقاة المولودية المحلية، في حين يستقبل اتحاد طنجة على أرضية ملعب ابن بطوطة، ضيفه الدفاع الحسني الجديدي.
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