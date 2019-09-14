“الداودي يعدل قرارا لسلفه الوفا يحدد أسعار شراء البوطا”

وقع لحسن الداودي، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، قرارا يقضي بتعديل قرار سابق للوزير الاستقلالي محمد الوفا، صدر في عهد حكومة ابن كيران، في 25 أبريل 2016، يتعلق يتعلق بتحديد أسعار “البوطا”.

القرار الذي اطلع عليه “اليوم 24″، جاء بعد استشارة لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات، وأقر تعديلات في الملحق الثالث المتعلق بمصاريف نقل غاز البوطان غير المعبأ، قبل توضيبه، بين أماكن التزويد ومراكز التعبئة.

وأقر القرار الجديد معاملا إضافيا يشكل إحدى العوامل المتدخلة في تحديد السعر، ويتعلق بالمعامل الإضافي الذي يمثل صعوبة الطريق، حيث أضيفن نسبة 10 بالمائة بالنسبة للطرق الإقليمية.

وتحدد التسعيرة الأساسية للشراء والبيع أخذا بعين الاعتبار مجموعة من العوامل، منها مصاريف نقل غاز البوطان غير المعبأ، حيث تعتبر التسعيرة الأساسية هي 0.401 درهم للطن عن كل كلمتر، مع احتساب أربع معملات منها المتعلق بصعوبة الطريق.