في مباراة سجل فيها عطوشي والداودي.. أبها يتعادل أمام ضيفه الرائد في الدوري السعودي

خلصت مباراة أبها، أمام ضيفه الرائد، اليوم السبت، إلى التعادل الإيجابي هدف في كل شبكة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي لكرة القدم.

وشهدت المواجهة تألقا مغربيا، بعدما نجح كل من أمين عطوشي لاعب أبها، وجلال الداودي المحترف في صفوف الرائد، نجحا في توقيع هدفي اللقاء.

وتقدم الرائد أولا بعد مرور 22 دقيقة على ضربة البداية، عن طريق ركلة جزاء، حولها بنجاح الداودي إلى هدف في شباك أبها، الذي لم ينتظر طويلا لتعديل الكفة، بواسطة مدافعه المغربي عطوشي، بضربة رأسية، أربع دقائق بعد هدف الزوار.

ولم تعرف الدقائق المتبقية من المباراة، التي جرت أطوارها على أرضية ملعب مدينة الأمير سلطان عبد العزيز، أي تغيير في النتيجة، لتنتهي بالتعادل الإيجابي هدف لمثله.

وأصبح رصيد أبها بهذا التعادل، وهو الأول له هذا الموسم، أربع نقاط في المركز الثامن، بينما حقق الرائد نقطته الأولى، ليحتل الرتبة ما قبل الأخيرة.