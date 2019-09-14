برشلونة يسحق فالنسيا بخماسية مقابل هدفين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق فريق برشلونة فوزا ساحقا على نظيره فالنسيا بخماسية مقابل هدفين للأخير، ضمن أحداث الجولة الرابعة من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وأحرز خماسية برشلونة كل من اللاعبين أنسوماني فاني، فرينكي دي يونغ، جيرارد بيكيه ولويس سواريز (هدفان)، وفي المقابل سجل هدفي فالنسيا كل من اللاعبين كيفن جاميرو وماكسيمليانو غوميز.

وبهذا الفوز رفع برشلونة رصيده من النقاط إلى 7 نقاط وهو يحتل المركز الرابع بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد فالنسيا عند 4 نقاط وهو يحتل المركز الرابع عشر.

مجريات المباراة:

كشر برشلونة عن أنيابه سريعًا في المباراة، وانطلق الهولندي فرينكي دي يونغ على الطرف الأيمن، وأرسل تمريرة عرضية في منطقة الجزاء لزميله الشاب أنسو فاتي الذي سدد في شباك سيلسين في الدقيقة 2.

وفي ثاني محاولة للبارسا، انطلق أنسو فاتي على الطرف الأيسر، وراوغ الدفاع ومرر لفرينكي دي يونغ الذي سجل الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 7.

وكاد فاتي أن يُسجل الهدف الثالث لبرشلونة، حيث أرسل تصويبة صاروخية في الدقيقة 16، مرت بجانب القائم الأيسر للحارس سيلسين.

وجاء أول رد من فالنسيا، عبر المهاجم كيفن جاميرو في الدقيقة 20، حيث انطلق نحو مرمى برشلونة، لكن تسديدته مرت بجانب القائم الأيسر للحارس تير شتيغن.

ونجح جاميرو في تقليص الفارق لفالنسيا بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 27، حيث استقبل تمريرة سحرية في عمق دفاع برشلونة من زميله رودريجو، وسدد على يمين الحارس تير شتيغن.

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وتألق تير شتيغن حارس مرمى برشلونة، في التصدي لهجمة مزدوجة من كيفن جاميرو ورودريغو مهاجمي فالنسيا، ومنع الخفافيش من التعادل في الدقيقة 38.

واستمرت محاولات برشلونة من أجل توسيع الفارق، عبر انطلاقات فاتي وكارليس بيريز، لكن دون فاعلية نظرًا لاستفاقة الخفافيش، لينتهي الشوط الأول بالتقدم بثنائية مقابل هدف.

ومع بداية الشوط الثاني نجح جيرارد بيكيه مدافع برشلونة، في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 52، حيث قام الفرنسي أنطوان غريزمان بالتسديد على مرمى فالنسيا، واصطدمت تسديدته بالقائم لترتد أمام بيكيه الذي أسكنها في الشباك مستغلا خطأ فادح من سيلسين في المتابعة.

وحرم القائم الأيمن لفالنسيا، البرتغالي نيلسون سيميدو الظهير الأيمن لبرشلونة، من تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 55.

وقرر إرنستو فالفيردي تنشيط الخط الهجومي، ودفع بالأوروغواياني لويس سواريز بدلا من الشاب أنسو فاتي، والذي بعد دقيقة واحدة من مشاركته سدد كرة قوية اصطدمت بالقائم ثم دخلت الشباك، ليُضيف الهدف الرابع للبارسا في الدقيقة 61.

وأهدر الفرنسي أنطوان غريزمان انفراد بالحارس سيلسين في الدقيقة 63، حيث منعه من تسجيل الهدف الخامس.

ودفع فالفيردي بثنائي الوسط إيفان راكيتيتش وأرتورو فيدال بدلا من فرينكي دي يونغ وآرثر ميلو، للحفاظ على النتيجة وإراحة اللاعبين قبل مواجهة دورتموند في دوري الأبطال.

ونجح سواريز في تسجيل الهدف الشخصي الثاني له، والخامس لبرشلونة في الدقيقة 82، حيث استقبل تمريرة من غريزمان في منطقة الجزاء، وسدد أقصى يمين الحارس سيلسين.

واقتنص ماكسي غوميز لاعب فالنسيا الهدف الثاني للخفافيش، مستغلا غياب الرقابة من دفاع البارسا في الدقيقة 92، لتنتهي المباراة بفوز البلوغرانا بخماسية.