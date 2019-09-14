عشرات المصابين في مواجهات مع الاحتلال في العيزريّة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب 46 مقدسيًا، على الأقل، بينهم طفلة (6 سنوات)، جراء اعتداء الاحتلال على الأهالي في العيزريّة بالقدس المحتلة، ما أدّى إلى اندلاع مواجهات عنيفة.

وبحسب جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أصيبت الطفلة بقنبلة غاز مباشرة بالرأس، ونقلت بادئ الأمر إلى مركز طبي في أبو ديس، قبل أن يتم تحويلها إلى مشفى هداسا لاستكمال العلاج.

وأضافت المصادر أن 6 من أفراد عائلة واحدة أصيبوا بالغاز السام والمسيل الدموع، بينما كانوا داخل سيارتهم، وجرى تقديم الإسعافات الأولية لهم.

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واندلعت المواجهات في منطقة "جسر القناطرة"، وامتدت إلى باقي أنحاء البلدة، وسط تمركز لقوات الاحتلال عند جامع العزير، التي استمرّت بإطلاق القنابل الغازية والصوتية بكثافة تجاه المقدسيّين، حتى وقت متأخر من مساء السبت.

وتسبّبت اعتداءات الاحتلال، بحسب الهلال الأحمر، بإصابة نحو 46 مقدسيّا بالغاز وإثر الاعتداء عليهم بالضرب، وسقوطهم خلال عمليات المطاردة، وجرى تقديم الإسعافات الأولية لهم.