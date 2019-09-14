شكرا لقرائتكم خبر عن عودة احتجاجات السترات الصفراء والشرطة الفرنسية تشتبك مع المحتجين والان مع التفاصيل

عادت احتجاجات "السترات الصفراء" ضد حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون للظهور من جديد بأنحاء فرنسا، واشتبك مئات المحتجين مع الشرطة بمدينة نانت الفرنسية.

ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، اليوم السبت، مشيرة إلى أن بعض المحتجين ألقو مقذوفات على الشرطة، التي ردت بإطلاق قنابل الغاز عليهم.

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وقال متحدث باسم الإدارة المحلية إن الشرطة ألقت القبض على 21 شخصا خلال مسيرات السترات الصفراء.

ورصدت لقطات تليفزيونية مجموعات من المحتجين يحاولون اقتحام متاجر وشاحنات للشرطة عليها مدافع مياه تصل للموقع.

وخرجت مظاهرات السترات الصفراء احتجاجا على زيادات في ضرائب الوقود، لكنها تطورت إلى احتجاجات ضد ماكرون وحكومته شابها العنف في بعض الأحيان.