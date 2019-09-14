شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن سفير المملكة لدى بوركينافاسو يشارك في قمة مجموعة ” إيكواس ” لدول غرب أفريقيا حول الإرهاب والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 11:07 مساءً, 14 سبتمبر 2019 م المناطق _ واقادوقو شارك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بوركينافاسو الدكتور وليد بن عبدالرحمن الحمودي في أعمال قمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “إيكواس” حول الإرهاب، التي بدأت أعمالها اليوم بالعاصمة البوركينابية واقادوقو بمشاركة دول الساحل الخمس وهي: بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر والتشاد، إلى جانب ممثلين عن عدة دول.

وتنصبّ جهود مجموعة دول الساحل الخمس على مكافحة الإرهاب وتوحيد جهود التنمية.

مما يذكر أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا المعروفة “إيكواس” أنشئت عام 1975 بموجب اتفاقية لاجوس التي وقعتها 15 دولة من دول المنطقة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سفير المملكة لدى بوركينافاسو يشارك في قمة مجموعة ” إيكواس ” لدول غرب أفريقيا حول الإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.