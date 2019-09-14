انطلاق منتدى الطاقة الخامس في العراق

بغداد ـ د ب أ: انطلقت في بغداد أمس أعمال منتدى الطاقة الخامس بمشاركة الامين العام لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) محمد باركيندو وعدد كبير من ممثلي الشركات العربية والعالمية المعنية بشؤون الطاقة والنفط. وأكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، وزير النفط العراقي ثامر الغضبان ، في كلمة خلال المنتدى، أن العراق”ملتزم بسياسة واضحة في قطاع الطاقة وأن الحكومة تعطي هذا القطاع أهمية كبيرة لأنها المحرك الاساسي للاقتصاد العراقي، وأن الموازنة العامة للعراق تعتمد على 90 بالمئة من الصادرات النفطية”. وأضاف أن “سياستنا واضحة، وهي أن يشهد هذا القطاع سلسلة من الاصلاحات واعتماد سياسة نظم حديثة ومتطورة للارتقاء به، فضلا عن رصد التطورات في هذا المجال عالميا”. وقال”نحن نرحب بجميع المستثمرين وقطاع رجال الأعمال للعمل في العراق، وتبسيط الإجراءات والتسهيلات للعمل في العراق”. وقال الامين العام لمنظمة “اوبك” محمد باركيندو، في كلمة له خلال المنتدى، إن “العراق لديه موارد كبيرة، وهو أهم عنصر في عائلة اوبك وملتزم بجميع قرارات المنظمة”. ويناقش المنتدي على مدى أربعة أيام سلسلة من المواضيع في قطاعات الكهرباء والنفط والغاز والصناعة بمشاركة باحثين وممثلين عن الشركات العالمية المختصة.

الى ذلك، وقعت وزارة الكهرباء العراقية عقدا مع شركة سيمنس الألمانية لاعادة بناء محطتين لتوليد الكهرباء في بيجي بمحافظة صلاح الدين. وقال الناطق باسم وزارة الكهرباء مصعب المدرس ، للصحفيين إن ” مدير عام انتاج الشمال وليد خالد وقع عقدا مع شركة سيمنس بالتعاون مع شركة أوراسكوم لاعادة بناء محطة بيجي 1 وبيجي 2 في محافظة صلاح الدين اللتين تضررتا جراء العمليات العسكرية خلال سيطرة عصابات داعش الارهابية على المنطقة”.