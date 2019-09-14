التونسيون يستعدون للإدلاء بأصواتهم في (الرئاسية) .. والتصويت بالخارج مستمر

في السياسة 15 سبتمبر,2019 نسخة للطباعة

انسحاب مرشحين لدعم الزبيدي

تونس ـ وكالات: يستعد التونسيون اليوم الأحد للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، حيث دخلت تونس فترة الصمت الانتخابي أمس السبت قبل يوم من انطلاق عمليات التصويت في ثاني انتخابات رئاسية مباشرة بعد الثورة. فيما تتواصل عملية تصويت الناخبين التونسيين

بالخارج والتي انطلقت أمس الاول الجمعة لاختيار رئيس الجمهورية القادم للسنوات الخمس المقبلة، في انتخابات يتنافس فيها 26 مرشحا على مقعد الرئاسة.

وتعد انتخابات الرئاسة التونسية أكثر انتخابات لا يمكن التنبؤ بنتيجتها على مدى تجربتها القصيرة مع الديمقراطية، فهي منافسة يغيب عنها مرشح أوفر حظا بفارق كبير عن غيره، فالانتخابات لن تشكل فحسب نهج تونس المثقلة بالديون في التعامل مع العلاقات الدولية وقضية الإنفاق العام العويصة، وإنما ستختبر أيضا النموذج السياسي التوافقي الذي تطبقه والطريقة التي تمارس بها الديمقراطية. وتابع الناخبون على نطاق واسع المناظرات التلفزيونية بين أغلبية المرشحين للرئاسة وعددهم 24 رجلا وامرأتان، على أمل تضييق نطاق اختياراتهم، وهو ما يختلف كل الاختلاف عن الانتخابات التي كانت تنتهي بفوز بن علي الذي يرقد حاليا بمستشفى في السعودية بنسبة 99 في المئة بلا منازع. وتشمل قائمة المرشحين بعضا من أكبر الأسماء في تونس، ومنهم رئيس الوزراء الحالي ورؤساء حكومات سابقون وأول مرشح للرئاسة على الإطلاق من أقوى حزب في تونس بالإضافة إلى قطب الإعلام المحتجز نبيل القروي.

من جانبه، أكد حزب “حركة مشروع تونس” انسحاب مرشحه محسن مرزوق من سباق الانتخابات الرئاسية المبكرة بشكل رسمي في خطوة لدعم المرشح المستقل عبد الكريم الزبيدي عقب مفاوضات أمس السبت. وقال الحزب، في بيان له، إن “محسن مرزوق أعلم المرشح عبد الكريم الزبيدي بتنازله لفائدته خدمة للمصلحة الوطنية، وتجنبا لوقوع تونس تحت سلطة قوى الشعبوية والتطرف التي تهدد وحدة الدولة واستمراريتها”. ويعد هذا الانسحاب هو الثاني حيث أعلن السياسي ورجل الأعمال سليم الرياحي الملاحق قضائيا والمتواجد خارج تونس أمس الاول انسحابه من السباق الرئاسي بهدف دعم المرشح المستقل عبد الكريم الزبيدي. وقال الرياحي ، الذي غادر تونس منذ نوفمبر الماضي بعد رفع القضاء حظر السفر عنه ، “بكل ثقة في النفس أقرر الانسحاب من سباق الانتخابات الرئاسية لصالح السيد عبد الكريم الزبيدي”. وأضاف الرياحي في فيديو نشره على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك “أعتبره انسحابا لمصلحة وطنية لأن الاحصائيات التي لدي جيدة لكنها لا توصلني إلى الرئاسة وخياري مبني على وطنية الشخص بحكم معرفتي به”. والزبيدي هو وزير الدفاع الحالي، ويحظى بدعم صريح من حزبي “آفاق تونس” و”حركة نداء تونس” الليبراليين إلى جانب “حركة مشروع تونس” وعدد من السياسيين المستقلين.

وأكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنها اتخذت إجراءات تنظيمية ورقابية للتعامل مع أي خرق لفترة الصمت الانتخابي المتعلق بالانتخابات الرئاسية، خاصة في ظل تزامنها مع انطلاق الحملات الدعائية للانتخابات البرلمانية. في الأثناء، يواصل التونسيون بالخارج عمليات التصويت التي تستمر ثلاثة أيام، حيث بلغ عدد من أدلوا بأصواتهم خلال اليوم الأول عشرة آلاف شخص، من بين زهاء أربعمائة ألف ناخب تونسي مسجلين في الدفاتر الانتخابية. وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بافون إن عدد المقترعين التونسيين في الخارج تراوح مع نهاية اليوم الأول من الاقتراع بين أربعمائة كحد أدنى وثلاثة آلاف مقترع كحد أعلى، وذلك في مختلف المراكز في العالم. وقد أفادت مصادر أن نسبة إقبال الجالية التونسية على مراكز الاقتراع في دائرتي فرنسا، اقتربت من 3% من إجمالي النّاخبين البالغ عددهم أكثر من 205 آلاف ناخب.