السعودية: حرائق أرامكو نتيجة استهداف بطائرات (درون) وباتت تحت السيطرة .. وصادرات النفط مستمرة

الرياض ـ عواصم ـ وكالات: أصدرت المملكة العربية السعودية بيانا حول حريق نشب في وقت مبكر أمس بمعمل أرامكو في مدينة بقيق، مشيرة إلى أنه كان نتيجة استهداف بطائرات بدون طيار “درون”. وقال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية في بيان إنه أمكن السيطرة على حريقين في معملين تابعين لشركة أرامكو في بقيق وخريص بعد هجمات بطائرات “درون” مسيرة. وأضاف “باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار “درون”، حيث تم بتوفيق الله السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في ذلك”. ولم يتضح بعد الأهداف المحددة لهذه الهجمات ولا حجم الخسائر المحتملة الناجمة عنها. ولم ترد شركة أرامكو حتى الآن على طلب للتعليق.

ويوجد في بقيق الواقعة على بعد 60 كيلومترا جنوب غرب الظهران بالمنطقة الشرقية أكبر معمل لتكرير النفط في العالم، ويوجد في خريص على بعد 190 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من الظهران ثاني أكبر حقل نفطي في العالم. وتستعد أرامكو لطرح حصة من أسهمها للاكتتاب قريبا، ربما هذا العام، ضمن جهود لتنويع اقتصاد المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم. واختارت أرامكو تسعة بنوك لإدارة طرحها الأولي والتقت مع مسؤولين بهذه البنوك في دبي بغية الإسراع بخطط طرح الأسهم.وكانت أنصار الله قد أعلنت استهداف مصافي في شركة أرامكو السعودية بعشر طائرات مسيرة.وأوضحت في بيان إنها نفذت عملية هجومية واسعة بعشرِ طائرات مسيرة استهدفت مصفاتي بقيق وخريٍص التابعتين لشركة آرامكو في المنطقة الشرقية صباح السبت.