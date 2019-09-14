(التعاون الإسلامي) تبحث اليوم خطط نتنياهو ضم مناطق بالضفة

في السياسة 15 سبتمبر,2019 نسخة للطباعة

أنقرة ـ رويترز: قالت وزارة الخارجية التركية امس إن منظمة التعاون الإسلامي ستعقد اجتماعا استثنائيا اليوم الأحد لمناقشة إعلان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو عزمه ضم مناطق في الضفة الغربية المحتلة. وقال نتنياهو يوم الثلاثاء الماضي إنه يعتزم ضم غور الأردن الذي يقع في الضفة الغربية واستولت عليه دولة الاحتلال عام 1967.

وعبرت دول في الشرق الأوسط وقوى أوروبية عن قلقها من الخطة التي قال نتنياهو إنه سينفذها إذا فاز في انتخابات تجرى هذا الأسبوع وتحتدم المنافسة فيها. كما أدان وزراء الخارجية العرب الخطة يوم الثلاثاء ووصفوها بأنها اعتداء يقوض أي فرص للتوصل إلى تسوية سلمية مع الفلسطينيين. وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن منظمة التعاون الإسلامي ستعقد اجتماعا في جدة لمناقشة “تصريحات نتنياهو بشأن عزمه ضم غور الأردن والمستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية لإسرائيل”. وذكر مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة (بتسيلم) أن نحو 65 ألف فلسطيني و11 ألف مستوطن إسرائيلي يعيشون في غور الأردن ومنطقة شمال البحر الميت. والمدينة الفلسطينية الرئيسية في المنطقة هي أريحا وتضم حوالي 28 قرية ومنطقة بدوية أصغر.

من جانبه، قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية في تقريره الأسبوعي الصادر امس أن نتنياهو يخطط لضم 75% من المنطقة المستهدفة، وهي التي صنفها اتفاق المرحلة الانتقالية بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي كمنطقة (ج) الخاضعة بشكل كامل لسلطات الاحتلال. وأشار إلى أن نتنياهو كان يراهن في خطوته الأولى على هدية مجانية إضافية تقدمها له الإدارة الأميركية لمساعدته على الفوز في الانتخابات كهداياها السابقة عندما اعترفت بالقدس المحتلة عاصمة لـ”إسرائيل” واعترفت بالسيادة الاسرائيلية على هضبة الجولان المحتل. وأوضح المكتب الوطني تفاصيل خطة الضم للأغوار ومناطق شمال البحر الميت، قائلًا إن الطريق السريع 80 (طريق الون) تظهر باعتبارها منطقة حدود ضم.