توقع بإجراء استفتاء ثان بشأن (بريكست) وجونسون متفائل بشأن إمكانية اتفاق مع الاتحاد

لندن ـ وكالات: قال رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ديفيد كاميرون في مقابلة صحفية إنه لا يستبعد إجراء استفتاء ثان بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي . وقال كاميرون لصحيفة “ذي تايمز” “أنا لا أقول إنه سيتم إجراء استفتاء أو أنه يجب أن يتم إجراء استفتاء، أقول إنه لا يمكن استبعاد أمور الآن، لأنه يجب إيجاد بعض السبل لحل الجمود الحالي”. يأتي ذلك فيما ذكر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه لايزال “متفائلا على نحو يتسم بالحذر ” بشأن إمكانية موافقة بروكسل ولندن على اتفاق في اللحظة الأخيرة لتسهيل انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر المقبل. قال جونسون “سوف نرى إلى أين سيفضي الأمر”، مشيرا إلى المحادثات المعتزمة مع رئيس المفوضية الأوروبية المنتهية ولايته جان كلون يونكر في لوكسمبورج غدا الإثنين .

وذكر عقب كلمة ألقاها في شمالى إنجلترا : “أنا متفائل بحذر ولكن أيا كان ما سيحدث سوف ننسحب من (الاتحاد الأوروبي) في 31 أكتوبر”. وأضاف أن حكومته “تعمل بشكل جاد لا يصدق للتوصل لاتفاق”.ومن المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر المقبل ، وتعهد رئيس الوزراء الحالي بوريس جونسون بالخروج من الاتحاد حتى إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لتنظيم عملية الخروج.