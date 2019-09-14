بعد هجوم ارامكو .. ترامب يتحدث مع بن سلمان لتقديم الدعم للسعودية

وبحسب "رويترز"، قال جود ديري المتحدث باسم البيت الأبيض في بيان، إن "الولايات المتحدة ملتزمة بالحفاظ على أسواق النفط في حالة جيدة في أعقاب الهجوم على مصانع النفط السعودية من قبل جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران".وأضاف "الولايات المتحدة تدين بشدة هجوم اليوم على البنية التحتية الحيوية للطاقة"، مشيرا إلى أن "الأعمال العنيفة ضد المناطق المدنية والبنية التحتية الحيوية للاقتصاد العالمي تؤدي فقط إلى تعميق الصراع وعدم الثقة".

وأكد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تحدث في وقت سابق يوم السبت، مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتقديم الدعم للسعودية في الدفاع عن نفسها.

وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، في وقت سابق السبت، بأن السعودية أجبرت على وقف نحو نصف إنتاجها اليومي للنفط على خلفية الضربة الجوية للحوثيين على منشأتين نفطيتين لشركة "أرامكو".



وأعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية في وقت سابق من السبت عن تنفيذ هجوم واسع على المعملين النفطيين لشركة "أرامكو" في محافظة بقيق وهجرة خريص، في عمليات شاركت فيها 10 طائرات مسيرة ما أثار إدانات دولية واسعة.

وقالت سلطات المملكة عبر إعلامها الرسمي إن صادرات النفط من المنشأتين لم تتوقف جراء الضربات وهي لا تزال مستمرة في الإنتاج، مشيرة إلى أنه تم إخماد الحرائق الناجمة عن الهجوم.

من جانبها، أفادت قيادة التحالف العربي بأنها تجري تحقيقا لمعرفة الجهات التي تقف وراء هذا الهجوم الإرهابي، لافتة إلى أنها تتخذ إجراءات ضرورية للتعامل مع مثل هذه التهديدات.