"العين الإخبارية" ترصد تصويت التونسيين بالقاهرة في انتخابات الرئاسة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لليوم الثاني على التوالي تستمر عملية تصويت الناخبين التونسيين بالخارج، في الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها 24 مرشحا خلفا للرئيس الراحل الباجي قايد السبسي.

واستقبلت السفارة التونسية بالقاهرة أبناء الجالية المقيمين في مصر، للمشاركة في عملية الاقتراع التي انطلقت صباح الجمعة وتستمر حتى الأحد.

وداخل مبنى السفارة التونسية الكائن بحي الزمالك بالقاهرة، رصدت عدسة "العين الإخبارية" عملية اقتراع الناخبين التونسيين في اليوم الثاني لعملية التصويت بانتخابات الرئاسة التونسية.

ووسط أجواء هادئة توجه عشرات الناخبين التونسيين إلى السفارة للإدلاء بأصواتهم، معربين عن سعادتهم بالمشاركة في التصويت واختيار رئيس جديد لبلادهم.

وحرصت بعض الناخبات التونسيات على الوجود أمام وداخل لجان الاقتراع بمقر السفارة وهن يرفعن الأعلام التونسية احتفاء بالمشاركة في عملية الاقتراع التي ترسم مرحلة جديدة لتونس.