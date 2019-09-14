"إيكواس" تخصص مليار دولار لمكافحة الإرهاب غرب أفريقيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، إضافة إلى موريتانيا وتشاد، السبت، خطة عمل تغطي الفترة بين العامين 2020 و2024 لمكافحة الإرهاب بقيمة مليار دولار، إثر قمتها الطارئة في واجادوجو.

وقال رئيس النيجر محمدو ايسوفو، إن المجموعة قررت "تعبئة موارد مالية تناهز مليار دولار من أجل مكافحة الإرهاب"، على أن تعرض الخطة وتمويلها في ديسمبر/كانون الأول خلال القمة المقبلة للمجموعة.

وبحث قادة وممثلو حكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، السبت، إجراءات التصدي لتنامي خطر الإرهاب في المنطقة.

وانطلقت القمة في واجادوجو عاصمة بوركينا فاسو، بحضور مدعوين من دول عربية وأفريقية أخرى، وممثلين عن الشركاء الدوليين.

وناقش القادة الأفارقة سبل العمل الجماعي لمنع الإرهاب ومكافحته على نحو أكثر فعالية، وتعزيز التعاون والتنسيق وإعادة تحديد المجالات ذات الأولوية للدول الأعضاء.