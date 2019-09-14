بومبيو: إيران مسؤولة عن الهجوم على إمدادات الطاقة بالسعودية

أدان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، السبت، الهجوم الإرهابي على إمدادات الطاقة الدولية في السعودية.

وقال بومبيو إنه "وسط كل الدعوات لعدم التصعيد مع إيران فقد شنت هجوماً غير مسبوق على إمدادات الطاقة الدولية في السعودية".

ودعا وزير الخارجية الأمريكي جميع الدول إلى إدانة الهجمات الإيرانية وتهديدها لأمن واستقرار المنطقة بشكل علني وقاطع.



وأكد أن بلاده ستعمل مع شركائها وحلفائها لضمان بقاء "إمدادات الطاقة جيدة"، مشدداً على أن إيران هي مسؤولة عن العدوان على إمدادات الطاقة.

وأشار إلى أن "طهران تقف خلف ما يقرب من 100 هجوم على السعودية بينما يتظاهر الرئيس الإيراني ووزير خارجيته بالانخراط في الدبلوماسية".

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وفي وقت سابق من السبت، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اتصال هاتفي مع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، استعداد بلاده للتعاون مع السعودية في كل ما يدعم أمنها واستقرارها.

وشدد على التأثير السلبي لهذه الهجمات على الاقتصادين الأمريكي والعالمي.

من جهته، أكد الأمير محمد بن سلمان أن بلاده لديها الإرادة والقدرة على مواجهة هذا العدوان الإرهابي والتعامل معه.

ولاقى الهجوم الإرهابي الذي طال معملين تابعين لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص في السعودية إدانات دولية وعربية موسعة.

كان المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية قال، السبت، إن فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو باشرت حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص.

وأوضح أن الحريقين نشبا نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار، وتم السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما، كما تولت الجهات المختصة التحقيق.