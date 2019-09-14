هجوم أرامكو وفضيحة الشاهد.. نشرة "العين الإخبارية" المسائية

في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، السبت 14 سبتمبر/أيلول، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.



ففي عالم السياسة تجدون: إدانات عربية ودولية للهجوم الإرهابي على أرامكو السعودية، حزب أردوغان يلجأ لتهديد المستقيلين بعد صفعة داود أوغلو، إفشاء أسرار الدولة للإخوان.. فضيحة جديدة للشاهد قبل اقتراع تونس، واشنطن تعلن مقتل حمزة بن لادن نجل زعيم تنظيم القاعدة.

كما تتابعون في عالم السياسة أيضا: الجيش الليبي: معركتنا ضد المطامع والتدخلات التركية مستمرة، ترامب ونتنياهو يبحثان إمكانية توقيع معاهدة دفاع مشترك، محكمة سودانية تسقط تهمتي فساد عن البشير، الإمارات تؤيد مشروع إعلان أممي لدعم حقوق الإنسان بالدول النامية، مصادر مصرية: تنسيق أمني مع السودان لتسليم إرهابيين مدانين قريبا.

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وفي الاقتصاد تطالعون: تباطؤ النمو يدفع النفط لأول خسارة أسبوعية منذ شهر، وزراء مالية أوروبا يتجاهلون دعوة روما لإصلاح القواعد المالية، مصر وألمانيا تؤهلان محطتي كهرباء في العراق بـ3.1 مليار دولار، مبادرة "توازن" الإماراتية تجذب شركات عالمية للصناعات الدفاعية.

وإلى الملاعب تجدون: ثنائية بنزيمة تقوده للاقتراب من عرش ميسي ومبابي.

وفي الفن تقرأون: النجم الهندي شاهيد كابور لـ"العين الإخبارية": أحلم بدور بطل قومي.

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث في مجالات الرأي والرياضة والثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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