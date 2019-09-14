بومبيو: طهران تقف خلف أكثر من 100 هجوم على المملكة بينما تتظاهر حكومتها بالدبلوماسية

جدة - عمرو شويل حمل وزير الخاريجة الأمريكي، مايك بومبيو، إيران مسؤولية الهجوم على معملي أرامكو.

وقال إن طهران شنت هجوما غير مسبوق على إمدادات الطاقة، مضيفا: “طهران تقف خلف أكثر من 100 هجوم على المملكة بينما تتظاهر حكومتها بالدبلوماسية”.

وتابع: لا يوجد دليل على أن الهجوم على معملي أرامكو جاء من اليمن.