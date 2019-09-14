الان تتابع بومبيو: طهران تقف خلف أكثر من 100 هجوم على المملكة بينما تتظاهر حكومتها بالدبلوماسية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حمل وزير الخاريجة الأمريكي، مايك بومبيو، إيران مسؤولية الهجوم على معملي أرامكو.
وقال إن طهران شنت هجوما غير مسبوق على إمدادات الطاقة، مضيفا: “طهران تقف خلف أكثر من 100 هجوم على المملكة بينما تتظاهر حكومتها بالدبلوماسية”.
وتابع: لا يوجد دليل على أن الهجوم على معملي أرامكو جاء من اليمن.
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