الان تتابع البيت الأبيض: أميركا تندد بقوة بالهجوم على البنية التحتية لقطاع الطاقة بالمملكة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعتين - 10:55 م, 14 سبتمبر 2019 م التعليقات: 0 أعلن البيت الأبيض، أن أميركا تندد بقوة بالهجوم على البنية التحتية لقطاع الطاقة بالمملكة.

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