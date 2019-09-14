شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو يحمل إيران مسؤولية الهجوم على مواقع نفطية في السعودية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - وكالات (واشنطن)
حمل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إيران مسؤولية الهجوم على منشأة بقيق البترولية وحقل خريص النفطي الذي تديره شركة «أرامكو» بطائرة مسيرة بدون طيار، اليوم (السبت)، في السعودية.
وأكد بومبيو عبر حسابه في «تويتر»، أن إيران شنت هجوما غير مسبوق على إمدادات الطاقة العالمية، مشدداً أن على العالم أجمع إدانة هذا الهجوم.
وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أن الولايات المتحدة ستعمل مع شركائها وحلفائها على حماية إمدادات الطاقة العالمية.
وأشار إلى أن إيران تقف خلف نحو 100 هجوم على السعودية فيما تظاهر ظريف وروحاني بالدبلوماسية.
وقال بومبيو «وسط كل تلك الدعوات لوقف التصعيد تشن إيران الآن هجوما غير مسبوق على إمدادات الطاقة العالمية».
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