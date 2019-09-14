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بومبيو يحمل إيران مسؤولية الهجوم على مواقع نفطية في السعودية

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جدة - خالد شويل - وكالات (واشنطن)

حمل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إيران مسؤولية الهجوم على منشأة بقيق البترولية وحقل خريص النفطي الذي تديره شركة «أرامكو» بطائرة مسيرة بدون طيار، اليوم (السبت)، في السعودية.

وأكد بومبيو عبر حسابه في «تويتر»، أن إيران شنت هجوما غير مسبوق على إمدادات الطاقة العالمية، مشدداً أن على العالم أجمع إدانة هذا الهجوم.

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وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أن الولايات المتحدة ستعمل مع شركائها وحلفائها على حماية إمدادات الطاقة العالمية.

وأشار إلى أن إيران تقف خلف نحو 100 هجوم على السعودية فيما تظاهر ظريف وروحاني بالدبلوماسية.

وقال بومبيو «وسط كل تلك الدعوات لوقف التصعيد تشن إيران الآن هجوما غير مسبوق على إمدادات الطاقة العالمية».


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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