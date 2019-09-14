شكرا لقرائتكم خبر عن سيناتور أمريكي يدعو إلى ضرب مصافي النفط الإيرانية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (واشنطن)

دعا السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام الحكومة الأمريكية إلى دراسة توجيه ضربة عسكرية لمنشآت النفط الإيرانية ردًّا على الهجمات على السعودية.

وغرد غراهام على حسابه في «تويتر»: لقد حان الوقت الآن للولايات المتحدة أن تضع على الطاولة خطة للهجوم على مصافي النفط الإيرانية إذا واصلت استفزازاتها، أو زادت التخصيب النووي".

وأضاف «إيران لن توقف أعمالها السيئة حتى تعرف أن عواقبها أكثر جدية، مثل مهاجمة مصافيها التي حقًّا ستكسر ظهر النظام».