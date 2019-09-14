شكرا لقرائتكم بومبيو يحمل إيران مسؤولية الهجوم على مواقع نفطية في السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حمل وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم الأحد، إيران مسؤولية الهجوم على مواقع نفطية في السعودية، لافتا إلى أن إيران تقف خلف نحو 100 هجوم على السعودية.

وأضاف بومبيو أنه على العالم أجمع إدانة هجوم إيران على إمدادات الطاقة العالمية، مشيرا إلى أن الرئيس الإيراني حسن روحاني، ووزير خارجيته جواد ظريف يتظاهران باللجوء للدبلوماسية.

وأكد بومبيو أن إيران شنت هجوما غير مسبوق على إمدادات الطاقة العالمية، وأنه لا يوجد دليل على أن الهجوم على معملي أرامكو جاء من اليمن.

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وقال وزير الخارجية الأميركي إن بلاده ستعمل مع شركائها وحلفائها على حماية إمدادات الطاقة العالمية.

يذكر أن السيناتور الأميركي ليندسي غراهام كان قد دعا في وقت سابق الحكومة الأميركية إلى دراسة توجيه ضربة عسكرية لمنشآت النفط الإيرانية ردًّا على الهجمات على مصافي النفط السعودية.

وكان المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية صرح أنه عند الساعة الرابعة من صباح السبت، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار "درون"، حيث تمت السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما.

وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في ذلك.