منظمة سكاي الدولية : السلطات السعودية تعتقل معارضي هيئة الترفيه

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات

نددت منظمة سكاي لاين الدولية باعتقال السلطات السعودية الشيخ عمر المقبل الأستاذ في كلية الشريعة في جامعة القصيم، على خلفية مقطع نُشر له قبل أيام يتحدث فيه عن رأيه بأعمال هيئة الترفيه الرسميّة.

وكان المقبل قد انتقد هيئة الترفيه ونشاطاتها في السعودية، إذ قال في خطبة قبل بضعة أيام إن تلك النشاطات تسلخ المجتمع عن هويته.

وقالت منظمة سكاي لاين الدولية، إن اعتقال عمر المقبل يأتي استمرارًا لحملات الاعتقال التعسفية التي تقوم بها السلطات السعودية، ضد معارضيها في الرأي، وذلك في انتهاكٍ مستمرّ للأعراف والمواثيق الدولية.

كان عام 2018 سيئًا في جانب الحريات العامة بالمملكة العربية السعودية، حيث شهد عمليات قتل وإخفاء قسري ومحاكمات سرية إضافة إلى حالات عدم توفير العلاج للمعتقلين مما أدى إلى الموت، ورفض السماح للعائلات بزياراتهم، أو حتى معرفة أماكن احتجازهم.

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كانت السعودية قد بدأت في 2017 حملة اعتقالات استهدفت أسماء أكاديمية ودينية بارزة منها: سلمان العودة، وناصر العمر، وعوض القرني، وعلي العمري، عدا عن اعتقال شعراء ومفكّرين منذ سنوات، لمجرّد مخالفتهم رأي السلطة الحاكمة.

ولا تفصح السلطات السعودية عن أعداد المعتقلين على خلفية حرية الرأي في سجونها، ولا تسمح للمؤسسات الحقوقية بزيارة المعتقلين أو الإطلاع على أوضاعهم، ما يُثير شكوك حول ذلك.

وشدّدت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان على أنّ محاولات السعودية الترويج لنفسها كدولة ديمقراطية منفتحة على التطوّر وعلى التعاون الدولي، تنهار بمجرّد استمرار قمع الحريات واعتقال المعارضين.

ودعت المنظمة المجتمع الدولي والدول الداعمة للحكومة السعودية، على الخصوص، إلى النظر بأهمية لما تقوم به السعودية من قمع لحرية الرأي التي تعد صمام الأمان لغيرها من الحريات، ما يتطلب وقف دعم الرياض الذي يشجعها على استمرار انتهاكاتها.