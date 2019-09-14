وهبي قاطيشا: لا يحلمن أحد بانسحاب القوات اللبنانية من الحكومة

رأى عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب ​وهبي قاطيشا​ أن "​التعيينات القضائية​ الاخيرة وقبلها ​المجلس الدستوري​، إن أكدت على شيء فهو أن الاصلاح الاداري في لبنان "ثوب مبهبط" على "​التيار الوطني الحر​"، ومجرد شيكات بلا رصيد حررها وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​ للشعب اللبناني متلطيا بعنوان حقوق المسيحيين"، معربا عن أسفه لكون "المسيرة الاصلاحية من وجهة نظر باسيل وعدد من المبايعين له كوزير القصر وغيره من المستفيدين، لا تنطوي سوى على نوايا مبيتة لعزل ​القوات اللبنانية​ وكل من لا يماشي أطماع باسيل السياسية".

وفي تصريح لصحيفة "الأنباء" الكويتية، أشار الى أنه "واهم من يعتقد أن بخروجه عن آلية التعيين يستطيع الإمساك بمفارق السلطة في لبنان أو تطويق القوات اللبنانية لعزلها وإخراجها"، معتبرا أن "كلام النائب فريد بستاني لـ "الأنباء" في عددها الصادر بتاريخ 2019/9/8 عن ضرورة خروج المعارضة من الحكومة، أكد المؤكد أن كل ما يريده باسيل ويسعى اليه هو أن يكون الوزراء المسيحيين مجرد مبايعين وشهود زور وشياطين خرس، فبئس زمني أعطى الطارئين على ال​سياسة​ والشأن العام، مظلة للهبوط في مواقع القرار".

وردا على سؤال، لفت قاطيشا إلى أنه "لا يحلمن أحد بانسحاب القوات اللبنانية من الحكومة، لا بل سيبقى وزراء القوات بقعة الضوء في العتمة، والصوت الصارخ على طاولة مجلس الوزراء في وجه التجاوزات والأطماع الباسيلية من جهة والمصادرة الالهية لقرار الحرب والسلم من جهة ثانية"، مستهجنا صمت رئيس الدولة القوي حيال ما يجري في الحكومة وخارجها وتحديدا لجهة خرق آلية التعيين، ولجهة كلام السيد نصرالله عن إشعال المنطقة وزج لبنان في أتون من النار دفاعا عن قضية لا ناقة للبنان بها ولا جمل.