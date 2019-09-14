تدابير سير في الناقورة بمناسبة تنظيم عدة سباقات

أصدرت المديرية العامـة لقـوى ​الأمن الداخلي​ ـ شعبة العلاقات العامة بيانا ذكرت فيه ان "ينظم نادي "ايليت" الرياضي باشراف الاتحاد اللبناني للترياثلون عدة سباقات انطلاقا من مرفأ ​الناقورة​، وذلك بتاريخ 15/9/2019. سيشارك بالسباقات حوالي 200 شخص ومن بين المشاركين عناصر من قوات الطوارئ الدولية، من ​الجيش اللبناني​، ومن ​قوى الأمن الداخلي​.

وسوف تجري السباقات على عدة مراحل على الشكل التالي:

-المرحلة الأولى: سباحة مسافة 750 متراً من مرفأ الناقورة إلى داخل المياه الإقليمية اللبنانية.

- المرحلة الثانية: ركوب دراجات هوائية مسافة 20 كلم من مرفأ الناقورة إلى مفرق البياضة، والعودة على مراحل.

- المرحلة الثالثة: ركض مسافة 5 كلم من مرفأ الناقورة إلى بلدة البياضة والعودة.

- المرحلة الرابعة: سباحة مسافة 1500 متر من مرفأ الناقورة إلى داخل المياه الإقليمية اللبنانية.

- المرحلة الخامسة: ركوب دراجات هوائية مسافة 40 كلم من مرفأ الناقورة إلى مفرق البياضة، والعودة على مراحل.

- المرحلة السادسة: ركض مسافة 10 كلم من مرفأ الناقورة إلى بلدة البياضة، والعودة على مراحل.

لذلك سيتم منع السير على طول المسلك الممتد من مفرق البياضة-اسكندرونة، حتى مستديرة الناقورة، وتحويل السير إلى المفترقات الجانبية اعتبارا من الساعة 6،30 صباحا من تاريخه ولغاية الساعة 12،30 ظهراً من نفس التاريخ.

ودعت المديرية من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي وبلافتات السير تسهيلاً ل​حركة المرور​ ومنعاً للازدحام".