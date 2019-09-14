ضرب شاب وكسر زجاج سيارته بسبب خلاف على أفضلية المرور عند نبع ابل السقي

أفادت معلومات صحافية بأن الشاب ع. ح. من ​بلدة كفركلا​، ادعى في مخفر درك ​مرجعيون​، على ثلاثة شبان مجهولين، أقدموا على ضربه وكسر الزجاج الخلفي لسيارته، على خلفية إشكال وقع بينه وبينهم عند نبع ابل السقي، بسبب خلاف على أفضلية المرور، ثم فروا إلى جهة مجهولة. وقد فتح عناصر مخفر مرجعيون تحقيقا بالحادثة.

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