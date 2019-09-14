وفد مغربي زار بلدية طرابلس طالبا دعم بلاده في انتخابات اتحاد بلديات العالم

إستقبل رئيس ​بلدية طرابلس​ ​رياض يمق​، في مكتبه في القصر البلدي، وفدا مغربيا ضم: عضو لجنة الشؤون الخارجية النائب في مجلس النواب ​المغرب​ي ونائب عمدة الرباط سعاد الزيدي، نائب رئيس الجمعية المغربية لمجالس اتحادات البلديات محمد ياسين داوودي، رئيس جمعية أركانة أمين مال الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات النائب السابق الحسن أمروش، في حضور رئيس لجنة التراث والآثار في مجلس بلدية طرابلس الدكتور خالد تدمري، وذلك في زيارة تعارف وتهنئة يمق بانتخابه رئيسا للبلدية.

وتناول البحث العلاقات بين الشعبين اللبناني والمغربي، ووضع الية لتوقيع بروتوكل التوأمة بين طرابلس والرباط، الذي سبق وطرحه تدمري وصدرت الموافقة منذ عامين، على أن يتم توقيعه في وقت لاحق من الجانبين.

وقدم الوفد دعوة ليمق، للمشاركة في انتخابات اتحاد بلديات العالم uclg، التي ستجري في جنوب أفريقيا منتصف شهر تشرين الثاني، طالبا دعم وتصويت بلدية طرابلس لصالح المغرب المرشحة لترؤس الاتحاد.