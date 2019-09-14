البيت الأبيض: ترامب قدّم الدعم لولي العهد السعودي في اتصاله به

أعلن ​البيت الأبيض​، أنّ الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ تحدث مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان اليوم لتقديم الدعم للسعودية في الدفاع عن نفسها. وندّد البيت الابيض بقوة بالهجوم على البنية التحتية لقطاع الطاقة ب​السعودية​.

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