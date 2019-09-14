بومبيو يحمل إيران مسؤولية الهجوم على مواقع نفطية في السعودية

حمل وزير الخارحية الأميركية ​مايك بومبيو​، في تصريح له، ​إيران​ مسؤولية الهجوم على مواقع نفطية في ​السعودية​، معتبراً أن على العلم أجمع إدانة هجمات إيران على مصادر الطاقة.

وأشار إلى أنه لا يوجد دليل على أن الهجوم على معملي أرامكو جاء من اليمن، لافتاً إلى أن الرئيس الإيراني حسن روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف يتظاهران باللجوء للدبلوماسية، مؤكداً أننا "سنواصل العمل مع شركائنا وحلفائنا لضمان استقرار مصادر الطاقة"، قائلاً: "بالرغم من دعوات خفض التصعيد إيران شنت هجوماً غير مسبوق على مصادر الطاقة العالمية".

وكانت وكالة "بلومبيرغ" قد أفادت بأن السعودية أوقفت نصف إنتاجها من النفط بعد هجمات للحوثيين بطائرات مسيرة على منشآت أرامكو.

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وأشارت "بلومبيرغ" إلى أن شركة أرامكو السعودية تتوقع استئناف معظم انتاج النفط خلال أيام بعد الهجوم بالطائرات المسيرة.

وكان التلفزيون السعودي الرسمي قد أعلن أن صادرات الرياض النفطية لم تتوقف ولا تزال مستمرة، رغم استهداف جماعة الحوثيين اليمنية معملين تابعين لشركة "أرامكو" في محافظة بقيق وهجرة خريص.

من جانبها، أفادت قناة المسيرة التلفزيونية التابعة لحركة "أنصار الله" اليمنية، بأن الحوثيين أعلنوا مسؤوليتهم عن هجمات بطائرات مسيرة على منشآت نفطية لأرامكو الوطنية السعودية.