أفادت قناة الـ"LBC" بأن سفير الغابون في اثيوبيا التقى رجل الاعمال اللبناني المخطوف حسن جابر . وقد ابلغ رئيس الجالية اللبنانية عائلة جابر أن حسن سيتوجه بالطائرة الاثيوبية ظهر الاحد الى الغابون.

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كانت هذه تفاصيل خبر LBC: عائلة حسن جابر تبلغت بأنه سيتوجه ظهر الاحد الى الغابون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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