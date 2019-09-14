شكرا لقرائتكم خبر عن وفد إماراتى يزور مقر نقابة الصحفيين.. الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يزور وفد اماراتى برئاسة وزير الدولة الاماراتية للشئون الخارجية يوم الإثنين المقبل مقر نقابة الصحفيين وذلك ضمن سلسلة من اللقاءات والحوارات التى يجريها الوفد فى مصر. ومن المقررأن يكون فى استقبال الوفد الاماراتى ضياء رشوان نقيب الصحفيين ومحمد شبانة سكرتير عان النقابة وخالد ميرى وكيل النقابة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفد إماراتى يزور مقر نقابة الصحفيين.. الإثنين المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.