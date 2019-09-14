شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نظام التعليم بالمراحل المختلفة للأشخاص ذوى الإعاقة وفقا للقانون الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضمنت المادة 29 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة شرح تفصيلى لنظام التعليم لذوى القدرات الخاصة بمختلف الإعاقات، وفيما يلى نذكرها:

نظام التعليم ، بمداس ذوي الاعاقة البصرية وفقا للاتي :

بالنسبة لحالات كف البصر :

مرحلة رياض الاطفال : مدة الدراسة بها سنتان .

الحلقة الابتدائية من التعليم الاساسي لحالات كف البصر : مدة الدراسة بها ست سنوات ، ويمنح الناجحون فى نهاية هذه الحلقة شهادة اتمام الحلقة الابتدائية .

الحلقة الاعدادية من التعليم الاساسي لحالات كف البصر : مدة الدراسة بها ثلاث سنوات ، ويمنح الناجحون فى نهاية هذه الحلقة شهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الاساسي .

المرحلة الثانوية لحالات كف البصر : مدة الدراسة بها ثلاث سنوات ’ ويمنح الناجحون فى نهاية هذه المرحلة شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة لحالات كف البصر .

بالنسبة لضعاف البصر لمرحلتى الاساسي و الثانوي :

تكون مدة الدراسة بها هى ذات مدة الدراسة للتلاميذ بمدارس التعليم العام ، وتكون خطة الدراسة بالتعليم العام .

يتم توفير المعينات البصرية التى يحتاجها الطالب بالاضافة للكتب المكبرة بالطريقة العلمية الصحيحة .

ويتلقي الطلاب فى كل المراحل الدراسية بمدارس التربية الخاصة للاعاقة البصرية ذات المحتوي الدراسي المقدم فى التعليم العام مع توفير المعينات اللازمة من ماكينات برايل ومعينات حسية لتيسير فهم المحتوي الدراسي بالاضافة لمواد خاصة بتعلم برايل و الحركة و التوجية .

مدارس ذوي الاعاقة السمعية :

يكون نظام التعليم بمدارس ذوي الاعاقة السمعية وفقا للاحكام الاتية :

مرحلة رياض الاطفال : مدة الدراسة بها نتان من 4 : 6 سنوات .

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الحلقة الابتدائية من التعليم الاساسي للصم وضعاف السمع : مدة الدراسة بها ست سنوات ويمنح الناجحون فى نهاية هذه الحلقة شهادة اتمام الحلقة الابتدائية.

الحلقة الاعدادية للصم وضعاف السمع : مدة الدراسة بها ثلاث سنوات ويمنح الناجحون فى نهاية هذه الحلقة شهادة اتمام الدراسة بالحلقة الاعدادية للصم وضعاف السمع وهى شهادة اتمام الدراسة لمرحلة التعليم الاساسي .

المرحلة الثانوية للصم وضعاف السمع : مدة الدراسة بها ثلاث سنوات و يمنح الناجحون فى نهاية هذه المرحلة شهادة اتمام الدراسة الثانوية او الدبلوم الثانوي الفنى نظام الثلاث سنوات حسب الشعبة التى اختارها الطالب .

مدارس ذوي الاعاقة الذهنية :

يكون نظام التعليم بمدارس ذوي الاعاقة الذهنية وفقا للاحكام الاتية :

فترة تهيئة : مدة الدراسة بها سنتان .

الحلقة الابتدائية : مدة الدراسة بها ست سنوات .

مراحل الاعداد المهني : مدة الدراسة بها ثلاث سنوات .

مرحلة التلمذة الصناعية : مدة الدراسة بها سنتان ويمنح المتخرج شهادة التلمذة الصناعية .

يمكن للطالب خلال اي من المراحل السابق ذكرها الالتحاق بالتعليم الدامج سواء الابتدائي او الاعدادي اة الفنى بناء على رغبة ولى الامر وتوافر الشروط اللازمة للقبول .

مدارس الاعاقة المتعددة :

يسمح بقبول الطلاب ذوي الاعاقات المتعددة بمدارس التربية الخاصة وفقا للقواعد التى يتم اعلانها خلال العام الذى يلي صدور اللائحة .

وتتم مراجعة معايير وشروط و قواعد القبول واوجه الدعم و الاجراءات لازالة العوائق التى تمنع الطفل من الحصول على حقه فى التعليم قبل بداية العام الدراسي كل عام .