شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس سياحة البرلمان: نحتاج دراسة معتمدة لتمهيد مسار العائلة المقدسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة في مجلس النواب، ضرورة وضع تصور ودراسة جدوى من قبل متخصصين وتعتمد من رئيس الجمهورية لتمهيد مسار العائلة المقدسة ليكون مزاراً سياحياً، ما يحقق المزيد من الأمور الإيجابية لأبناء المحافظات التي تضم نقاط الرحلة.

جاء ذلك خلال ندوة مسار العائلة المقدسة التي نظمتها اللجنة النوعية للسياحة بحزب الوفد، برئاسة أمل رمزي، اليوم السبت في المقر الرئيسي لحزب الوفد، بحضور المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، وقيادات الوفد، والأنبا مارتيروس أسقف شرق السكة الحديد ومهمشة، وماجد الراهب رئيس جمعية التراث المصري، والدكتور محمد عبد اللطيف، أستاذ الآثار بجامعة المنصورة.

وأوضح "صدقي" أن رحلة العائلة المقدسة هي الرحلة الوحيدة في العالم التي حدثت في مصر فقط، مشيرا إلى أن خريطة مسار العائلة المقدسة تضم 25 نقطة، وتم اعتمادها من بابا الفاتيكان لذلك يجب اعتماد هذه الخريطة بشكل رسمي والعمل عليها حتى يكون الأمر واضحا للسائح الذي يأتي من جميع أنحاء العالم للزيارة.

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وأضاف "صدقي" أنه يجب إعداد دراسة وافية لمسار العائلة المقدسة من خلال المتخصصين خاصة أن المسار يضم عدد كبير من محافظات الجمهورية ومنها محافظات لم تدخل إليها السياحة من قبل لذلك نحن أمام فرصة كبيرا جدا لإحياء السياحة الدينية.

وشدد "صدقي" على ضرورة وضع خريطة رئيسية توافق عليها الحكومة وتنفذ تحت قيادة البابا ورجال الأعمال لتمهيد هذا المسار كمزار سياحي.

ولفت "صدقي" إلى أن السياحة تحدث نهضة في أي بلد تدخل بها، مشيرا إلى أن فوه ودسوق رائعة وبها مصانع طرابيش وسجاد تنعش السياحة الريفية وهي مشهورة جدا في الصين، والسياح ينبهرون بالفلاحة و"القعدة البلدي" في الفنادق.