تعرف على فلسفة وأهداف قانون هيئة المتحف القومى للحضارة المصرية × 15 معلومة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد الحكومة لإرسال مشروع قانون بتنظيم هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، الذى وافق عليه مجلس الوزراء فى اجتماعه الأربعاء، إلى مجلس النواب، خلال الفترة المقبلة، ونستعرض أهم ملامح وأهداف وفلسفة مشروع القانون كالتالى:

1ـ ينص مشروع القانون على أن تنشأ هيئة عامة اقتصادية، تسمى "المتحف القومى للحضارة المصرية"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، مقرها محافظة القاهرة وتتبع الوزير المختص بشئون الآثار.

2ـ اعتبار هيئة المتحف، مُجمعا حضاريا عالميا متكاملا يهدف إلي تقديم تجربة فريدة ورائدة للإنسانية، بالتعرف علي الحضارة المصرية، وتوفير خدمات وأنشطة ثقافية وترفيهية متميزة للزائري.

3ـ هيئة المتحف تضم مباني للعرض المتحفي ومركزاً للترميم، ومخازن الآثار، ومباني للأنشطة الثقافية والترفيهية، ومساحات مكشوفة وقاعات لتقديم الخدمات للزائرين.

4ـ تختص هيئة المتحف بالتعريف بالحضارة المصرية، من خلال عرض المقتنيات والمجموعات الأثرية المتميزة، عبر استخدام أحدث الأساليب وتقنيات العرض المتحفى، لإظهار عظمة الحضارة المصرية القديمة، للزائرين والدارسين المصريين والأجانب.

5ـ تتولى هيئة المتحف تقديم الخدمات المتحفية من تسجيل وتوثيق رقمى، وحفظ وتأمين ودراسة وصيانة وترميم مقتنيات المتحف.

6ـ هيئة المتحف تختص أيضاً بعقد الندوات، والمؤتمرات الثقافية والعلمية، وتنظيم المعارض المؤقتة والدائمة والمشاركة فيها.

7ـ تختص بتوعية النشء والمجتمع المصرى بالحضارة المصرية العريقة، والعمل على إعادة إحياء الحرف والفنون التراثية المصرية.

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8ـ إعداد وتدريب ورفع كفاءة الموارد البشرية فيما يتصل بمجالات عملهم بهيئة المتحف.

9ـ يتولى إدارة هيئة المتحف: مجلس الأمناء، ومجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي.

10ـ مجلس أمناء المتحف يكون برئاسة رئيس الجمهورية، حيث يعد هو السلطة المسئولة عن إقرار السياسات العامة والخطط والشئون الإستراتيجية لهيئة المتحف.

11ـ له أن يتخذ ما يراه من القرارات اللازمة حيال ذلك لتمكين هيئة المتحف من أداء رسالتها الحضارية والتاريخية والعلمية للعالم، كما يختص بدعم ومتابعة نشاط هيئة المتحف وإسداء ما يراه من توجيه في هذا الشأن.

12ـ مجلس إدارة المتحف يرأسه الوزير المختص بشئون الآثار.

13ـ مجلس إدارة المتحف هو السلطة العليا المهيمنة علي شئونه وله أن يصدر القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه.

14ـ يتولى الإشراف علي تنفيذ السياسات العامة والخطط الإستراتيجية لهيئة المتحف التي يٌقرها مجلس الأمناء.

15ـ وضع أسس التعاون بين هيئة المتحف والمؤسسات والشركات المصرية والإقليمية والعالمية.