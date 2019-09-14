"كنت خايف الجلسة تبوظ".. أول تعليق من مخرج "الفلاشة" بمؤتمر الشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة عبدالكريم:

قال تامر الخشاب، المخرج التلفزيوني، وأحد المشاركين في جلسة "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع" بمؤتمر الشباب، إنه تعمد مفاجئة المشاركين بالفيديوهات التي عرضها خلال الجلسة لإظهار إمكانية خداع رواد مواقع التواصل بفيديوهات كاذبة.

وأضاف "الخشاب"، في لمصراوي: "كنت قاصد أخلي المشاهدين يصدقوا ويتفاعلوا مع الفيديوهات الموجود في الفلاشة، وميعرفوش الخدعة فين"، متابعًا: "كنت خايف الجلسة تبوظ قبل ما أوصَل الفكرة، ولكن الحمدلله الرئيس تقبل الفكرة".

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وعن كواليس عرض الفيديوهات خلال الجلسة، قال الخشاب: "اتفرجت على مؤتمرات شباب قبل كده لما كان أي حد بيسأل سؤال بشكل يعتبر خارج ولكن الرئيس يتقبله، وقلت توكلنا على الله ونعمل هذه الحركة، وكنت مرتب الفيديوهات قبل الجلسة وفاجئت الكنترول وكل الموجودين، ورتبت الفيديوهات في الفلاشة وحاسب مدة النسخ للعرض خلال الجلسة".

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ولفت إلى أن جميع المشروعات التي تنجزها الدولة، تواجه بفيديوهات وصور وأخبار مفبركة، للتهوين من الإنجازات والتشكيك في الدولة.

وأوضح أن الحلقات التي يعكف على تنفيذها يستهدف من خلالها خلق "مناعة ذاتية" للمواطن لفرز الصح والخطأ من الأخبار والفيديوهات التي يشاهدها على مواقع التواصل.

وأظهر الرئيس السيسي إعجابه بفكرة العرض والهدف منه، مطالبا المخرج تامر الخشاب بعرض مزيد من مقاطع الفيديو من هذه النوعية: "يا ريت يا تامر لو تعرضلنا كل يوم أو تعمل كل يوم حلقة عن الأمر ده".

وقال الخشاب لمصراوي: "عندي تصورات كتير لعرض هذه الفيديوهات، وبانتظار آلية التنفيذ".