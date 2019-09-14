"الراي": طائرة مسيرة تخترق الأجواء الكويتية وتحلق فوق قصر الأمير

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:
ذكرت صحيفة "الراي" الكويتية، أن أجهزة الأمن تلقت بلاغًا يفيد باختراق طائرة بدون طيار "درون"، الأجواء الكويتية في وقت باكر من السبت.
وأكدت الصحيفة نقلًا عن مصادر، أن الطائرة يصل طولها إلى 3 أمتار، حلقت فوق منطقة دار سلوى، لفترة طويلة.
وأضافت المصادر أن الطائرة "قدمت من جهة البحر، واقتربت من شاطئ البدع، حيث فتحت الكشاف الأمامي لمدة دقيقة واحدة، وبعد ذلك حامت فوق قصر دار سلوى، وهو السكن الخاص بأمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، وعادت إلى دوار البدع ثم اتجهت الى داخل مدينة الكويت".
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