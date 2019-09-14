رفضت الزواج.. انتحار فتاة قبل زفافها بأيام في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

انتحرت فتاة، اليوم السبت، شنقًا بـ"ملاية سرير" علقتها في سقف حجرتها، قبل زفافها بأيام، لرفضها الارتباط بالعريس وإصرار أهلها على إتمام الزيجة، في مركز سوهاج.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود إخطارًا من العميد عبدالمجيد رضوان، مأمور مركز سوهاج بالواقعة.

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وتبين من التحريات التي أشرف عليها العميد عبدالحميد أبو موسى، مدير المباحث الجنائية وقادها المقدم أحمد صقر، رئيس مباحث مركز سوهاج بالعثور على "ن. أ." 17 سنة، معلقة بـ"ملاية سرير" في سقف حجرة منزل أسرتها بقرية الشوش.

وقالت والدتها إن ابنتها كانت تمر بحالة نفسية سيئة، لعدم رغبتها في إتمام الزفاف ورفضها العريس، قبل أيام من العرس.

ونقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى سوهاج العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.