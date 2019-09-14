التعليم والشائعات والإرهاب.. 30 رسالة من السيسي بجلسة "اسأل الرئيس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد:

تلقت مبادرة "اسأل الرئيس" نحو 435 ألف سؤالًا، من المصريين، خلال الأيام الأربعة الماضية، لعرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال جلسة "اسأل الرئيس"، التي عقدت اليوم، بختام فعاليات المؤتمر الوطني للشباب في دورته الثامنة بمركز المنارة للمؤتمرات.

ويرصد الخليج 365، في التقرير التالي، أبرز رسائل الرئيس السيسي، خلال جلسة "اسأل الرئيس"، التي قدمها الإعلامي رامي رضوان:

-الأولوية خلال الست سنوات الماضية كانت لتثبيت أركان الدولة المصرية.

-موازنة التعليم بلغت 130 مليار جنيه، يذهب منها 80% للأجور فقط.

-لدينا ما يقرب من 23 مليون طالب في مراحل التعليم و1.3 مليون معلم.

-نتائج عملية تطوير التعليم تظهر خلال 6 إلى 12 عامًا.

-بناء الشخصية المصرية لا يعتمد على التعليم فقط، ولكن الإعلام والمسجد والكنيسة والمجتمع كذلك.

-التعليم الحقيقي يفرز شخصية صعب السيطرة عليها بالوسائل الحديثة: "ده اللي احنا عايزينه، العقل الناقد مطلوب".

-"نفسي أشوف ولاد مصر أشطر ناس في الدنيا، ونجاح منظومة التعليم يحتاج تعاون الحكومة والشعب معًا".

-الفرق الرياضية المصرية حققت نجاحاتها الأخيرة بالجهد والعمل والمثابرة وليس الأماني.

-أتمنى وصول مصر للمرتبة الأولى في التعليم: "بس الكلمة سهل تتقال لكن بالتنفيذ مش بالتمني".

-"بينما أنتم تتحدثون عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتستخدمونها كعامل هدم، ومصدرًا للمعلومات، أنشأنا بنك المعرفة المصري".

-أنا راضي عن فكرة تطوير التعليم لكن النتائج لا تحدد الآن "احنا لسة عملنا حاجة؟".

-"تحول التعليم للجانب العملي فقط صعب، المهم يكون فيه توازن بما يحقق الأهداف، والتعليم العملي ممكن يتحقق في التعليم الفني".

-فكرة اعتبار مادة التربية الرياضية أساسية وتضاف للمجموع لم تلغى ولكننا نؤجلها حتى يكون المجتمع والمدارس على استعداد لذلك.

-"ممارسة الرياضة مش محتاجة جيم، بس لازم يكون فيه استعداد، مش هنقدر نفرض الموضوع في الفترة دي".

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- للمصريين: متخافوش على أولادكم.. مش هنضيعهم

- أتمنى أن نصبح رقم 1 في التعليم بالعالم.. والنجاح يتطلب الجهد والعمل والتعب

- ريبا نفتتح جيل جديد من الجامعات يواكب عملية تطوير التعليم ورقمنة الامتحانات لتحييد العامل البشري في تقييم الطلبة

-"بقى اللي يقف في 3 يوليو ويقدم نفسه والجيش وأولاده وأحفاده تعملوا فيه كدا، ابن مصر، انتوا اللي تشيروا الكلام ده؟".

-"خايفين من التنظيمات ليكم حق، الإرهاب ليكم حق، تدخل الدول في بلدكم ليكم كل الحق، بس انتوا صمام الأمان لمصر وشعبها، محدش يلخبطكوا".

-"احنا معانا ربنا، والمفسدين ربنا مش معاهم والمصلحين ربنا معاهم، وإحنا إن شاء الله بنحاول نصلح، فمش قلقانين".

- الجيش والشرطة والرئاسة مؤسسات وطنية لا تهتز بالشائعات

-"مواجهة الإرهاب تكمن في التماسك: "أنت بتنخر في مين، بتنخر في نفسك، لما النهارده تضعف مؤسسة تبقى بتضعف نفسك لإن مصر محصلة مؤسساتها، فكلما كانت المؤسسات قوية كانت الدولة قوية".

-"أهل الدين مش حاسين بالمشكلة، أهل الدين مش شايفين إن فيه مشكلة في فهمنا للدين، مش بنطلب إن صلاة الظهر تبقى ركعتين، لكن فيه مفاهيم أخرى، إيه رأي الدين فيمن ينشر الكذب، محدش يعرف إن الدين بيقول كفى بالمرء إثمًا أن يتحدث بكل ما يسمع".

-المشاورات مستمرة مع الجانب الأثيوبي لعدم تضرر حصة مصر بعد ملء سد خزان سد النهضة الأثيوبي، نحاول الوصول لاتفاق يحمل أقل ضرر.

- "دولة مثل العراق حصتها من المياه 100 مليار متر مكعب قبل عام 1990، والآن حصتها 30 مليار متر مكعب: "عرفتوا إن الدولة الضعيفة بيحصل فيها إيه.. عشان كدا العفي محدش ياكل لقمته".

-يناقش مجلس النواب القوانين المنظمة لإجراء انتخابات المحليات خلال دور الانعقاد المقبل.

-أرجو زيادة نسبة تمثيل الشباب بالمحليات عن النسب المحددة قانونيا: "لو القانون بيقول 25% مفيش مشكلة يبقوا 30 و35%، دايمًا انتقوا الأفضل، الشباب دايمًا عنده طاقة وأمل وبراءة".

-"مفيش أي دولة بمنأى عن التحديات حتى الدول المتقدمة ده جزء من تركيبة الدولة ومفيش استقرار مطلق".

-الإرهاب قضية كبيرة، ويقف وراءه أجهزة مخابرات دولية لتخريب الدول المستهدفة وتحقيق أهداف سياسية.

- "عايزين مناعة داخلية لحماية بلادنا من الإرهاب".