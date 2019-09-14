واشنطن: إيران شنت هجومًا غير مسبوق على إمدادات الطاقة العالمية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إنه يحمل إيران مسؤولية الهجوم على مواقع نفطية في السعودية، لافتًا إلى أن طهران شنت هجومًا غير مسبوق على إمدادات الطاقة العالمية.

وأضاف بومبيو، في مؤتمر صحفي، السبت، نقلته شبكة "سكاي نيوز عربية"، أنه لا يوجد دليل على أن الهجوم على معملي أرامكو جاء من اليمن.

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وأكد أن الرئيس الإيراني حسن روحاني، ووزير خارجيته محمد جواد ظريف يتظاهران باللجوء للدبلوماسية، لافتًا إلى أنه "على العالم أجمع إدانة هجوم إيران على إمدادات الطاقة العالمية".

وأعلنت المملكة العربية السعودية، السبت، أن معملين نفطيين لشركة "أرامكو" في محافظة بقيق وهجرة خريص، تعرضا لهجمة إرهابية.

وأكدت أن صادرات النفط من المنشأتين لم تتوقف جراء الضربات وهي لا تزال مستمرة في الإنتاج، مشيرة إلى أنه تم إخماد الحرائق الناجمة عن الهجوم.