محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:
قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إنه يحمل إيران مسؤولية الهجوم على مواقع نفطية في السعودية، لافتًا إلى أن طهران شنت هجومًا غير مسبوق على إمدادات الطاقة العالمية.
وأضاف بومبيو، في مؤتمر صحفي، السبت، نقلته شبكة "سكاي نيوز عربية"، أنه لا يوجد دليل على أن الهجوم على معملي أرامكو جاء من اليمن.
وأكد أن الرئيس الإيراني حسن روحاني، ووزير خارجيته محمد جواد ظريف يتظاهران باللجوء للدبلوماسية، لافتًا إلى أنه "على العالم أجمع إدانة هجوم إيران على إمدادات الطاقة العالمية".
وأعلنت المملكة العربية السعودية، السبت، أن معملين نفطيين لشركة "أرامكو" في محافظة بقيق وهجرة خريص، تعرضا لهجمة إرهابية.
وأكدت أن صادرات النفط من المنشأتين لم تتوقف جراء الضربات وهي لا تزال مستمرة في الإنتاج، مشيرة إلى أنه تم إخماد الحرائق الناجمة عن الهجوم.
كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن: إيران شنت هجومًا غير مسبوق على إمدادات الطاقة العالمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.