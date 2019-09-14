قرقاش: الهجوم الإرهابي على معملي أرامكو يطالنا جميعًا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، أن الهجوم الإرهابي على معملي أرامكو يطال المملكة العربية والسعودية والإمارات معًا.

وقال قرقاش، إن الإمارات اختارت موقفها وموقعها مع الرياض، مؤكدًا: "مسارنا ومصيرنا واحد".

Advertisements

وكتب قرقاش على "تويتر": " الهجوم الإرهابي على معملي أرامكو يطالنا جميعا ويشير إلى التحدي الإستراتيجي الذي تواجهه المنطقة وضرورة تظافر الجهود تجاهه، الإمارات أدركت طبيعة التحديات المحدقة والمشتركة مبكرا وإختارت بكل مسؤولية أن موقفها وموقعها مع الرياض. نعم مسارنا ومصيرنا واحد".

وأعلنت المملكة العربية السعودية، السبت، أن ميليشيات الحوثي، نفذت هجمات على معملين نفطيين لشركة "أرامكو" في محافظة بقيق وهجرة خريص.

وأكدت أن صادرات النفط من المنشأتين لم تتوقف جراء الضربات وهي لا تزال مستمرة في الإنتاج، مشيرة إلى أنه تم إخماد الحرائق الناجمة عن الهجوم.