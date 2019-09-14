فرنسا / اليوم إضراب في النقل الأكبر منذ 12 سنة

تشهد العاصمة الفرنسية باريس وضواحيها اليوم، الجمعة 13 سبتمبر 2019، شللاً هو الأكبر منذ 12 عاما في حركة النقل العام بسبب إضراب لموظفي القطاع إعتراضا على مشروع إصلاح قانون التقاعد.
وحسب الشركة المستقلة للنقل الباريسي "إير.أ.تي.بي"، سيتم إقفال 10 خطوط مترو (قطار الأنفاق) من أصل مجموع 16 بشكل كامل طيلة اليوم الجمعة فيما ستشهد حركة 4 خطوط أخرى عرقلة كبيرة.
وتعد خطوط المترو بمثابة الشريان الحيوي لواحدة من أكثر المدن إكتظاظا في أوروبا حيث يعتمد الجزء الأكبر من الباريسيين في مواصلاتهم اليومية على قطار الأنفاق.
وبالإضافة إلى إقفال معظم خطوط المترو ستشهد حركة سير الحافلات والترامواي عرقلة شديدة نتيجة تسيير عدد أقل من المعتاد وذلك بعد أن دعت معظم النقابات الموظفين للإضراب.
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