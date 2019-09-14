ترمب: حمزة بن لادن قتل بين أفغانستان وباكستان

يقوض العمليات
لكن البيان أشار إلى أن مقتل حمزة بن لادن "لا يحرم تنظيم القاعدة من مهارات قيادية مهمة، وحلقة الوصل الرمزية مع والده فحسب، بل يقوض أيضا نشاطات عملياتية مهمة للتنظيم".
مرشح لوراثة والده
وكان مسؤولون أميركيون كشفوا مطلع أغسطس الماضي أن حمزة بن لادن، نجل مؤسس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، الذي كان مرشحا لوراثة موقع والده على رأس التنظيم، قُتل في عملية "لعبت الولايات المتحدة دورا فيها".
إعداد حمزة بن لادن
وبعد مقتل أسامة بن لادن عام 2011 في غارة على أبوت آباد في باكستان، بدأ اثنان من كبار مساعديه في إعداد حمزة بن لادن للقيام بدور قيادي، وتزوج من ابنة أحدهما، وتعهَّد بالانتقام لموت والده، قبل أن يتم تقديمه في أغسطس 2015، باعتباره صوتا للتنظيم.
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