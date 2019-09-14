ترمب: حمزة بن لادن قتل بين أفغانستان وباكستان

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس مقتل حمزة بن لادن، نجل زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن، وأوضح ترمب في بيان نشره البيت الأبيض أن حمزة بن لادن المسؤول الكبير في القاعدة، ونجل أسامة بن لادن، قتل في عملية لمكافحة الإرهاب نفذتها الولايات المتحدة في منطقة بين أفغانستان وباكستان، ولم يكشف البيت الأبيض في بيانه مزيدا من التفاصيل، مثل توقيت مقتله ولا كيف تأكدت الولايات المتحدة من ذلك.

يقوض العمليات

لكن البيان أشار إلى أن مقتل حمزة بن لادن "لا يحرم تنظيم القاعدة من مهارات قيادية مهمة، وحلقة الوصل الرمزية مع والده فحسب، بل يقوض أيضا نشاطات عملياتية مهمة للتنظيم".

مرشح لوراثة والده

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وكان مسؤولون أميركيون كشفوا مطلع أغسطس الماضي أن حمزة بن لادن، نجل مؤسس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، الذي كان مرشحا لوراثة موقع والده على رأس التنظيم، قُتل في عملية "لعبت الولايات المتحدة دورا فيها".

إعداد حمزة بن لادن

وبعد مقتل أسامة بن لادن عام 2011 في غارة على أبوت آباد في باكستان، بدأ اثنان من كبار مساعديه في إعداد حمزة بن لادن للقيام بدور قيادي، وتزوج من ابنة أحدهما، وتعهَّد بالانتقام لموت والده، قبل أن يتم تقديمه في أغسطس 2015، باعتباره صوتا للتنظيم.