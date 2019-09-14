أمين عام مجلس التعاون يدين الاعتداء على معملين تابعين لشركة "أرامكو"

أدان الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الذي نفذ بطائرات بدون طيار "درون" ضد معملين تابعين لشركة "أرامكو" في محافظة بقيق وهجرة خريص بالمملكة العربية السعودية ووصفه بأنه عمل إرهابي جبان وتهديد سافر لأمن المملكة واستقرارها ومصالحها الحيوية.
وقال الدكتور الزياني في هذا الشأن إن استهداف معملي شركة أرامكو في المملكة محاولة لتعريض إمدادات الطاقة العالمية للخطر لكنها لم تلق إلّا الفشل الذريع وظلت المملكة العربية السعودية بدورها الاقتصادي العالمي عصية على مخططاتهم الإجرامية، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم من هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية والقوى الداعمة لها.
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