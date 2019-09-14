ولي العهد السعودي يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأميركي

تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، اتصالاً هاتفيّاً، اليوم السبت، من الرئيس دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأميركية.

وأكد الرئيس الأميركي استعداد بلاده للتعاون مع المملكة في كل ما يدعم أمنها واستقرارها، مشدداً فخامته على التأثير السلبي للهجمات الإرهابية، التي استهدفت معملين لشركة "أرامكو" على الاقتصاد الأميركي وكذلك الاقتصاد العالمي.

من جهته، أكد سمو ولي العهد أن للمملكة الإرادة والقدرة على مواجهة هذا العدوان الإرهابي والتعامل معه.

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