كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بومبيو يحمل إيران مسؤولية الهجوم على مواقع نفطية في السعودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حمل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم السبت إيران الهجوم الذي تبنته جماعة الحوثي الإرهابية، على محطات نفطية بالسعودية صباح اليوم.

وقال بومبيو، إن طهران شنت هجوما غير مسبوق على إمدادات الطاقة، مضيفا: “طهران تقف خلف أكثر من 100 هجوم على المملكة بينما تتظاهر حكومتها بالدبلوماسية”.

وطالب وزير الخارجية الأمريكي، خلال تصرحات صحفية، العالم أجمع إدانة الهجوم الإيراني الإرهاب على إمدادات الطاقة العالمية.