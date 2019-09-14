كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أردوغان يستبق العقوبات ويطلب شراء صواريخ "باتريوت" من واشنطن (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه ناقش مع نظيره الأميركي موضوع شراء منظومة صواريخ "باتريوت"، معرباً عن تفاؤله بهذا الشأن، مشيراً إلى أن العلاقة مع ترمب يمكن أن تساعد في تجاوز أزمة شراء منظومة الدفاع الروسية إس-400.

وبحسب تقرير لمنصة "مداد نيوز"، ففي حديث صحافي لوكالة "رويترز"، كشف الرئيس التركي أنه ناقش مع نظيره الأميركي هاتفياً موضوع شراء منظومة صواريخ "باتريوت"، معرباً عن تفاؤله بنتائج لقائه المرتقب مع الرئيس الأميركي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل.

وبحسب "رويترز"، قال أردوغان: "قلت له بغض النظر عن صفقة إس-400 التي حصلنا عليها، يمكن أن نشتري منكم كمية معينة من (صواريخ) باتريوت".

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وتابع أردوغان: "قال (ترمب): هل أنت جاد فيما تقول؟ قلت له نعم". ومضى يقول إنه أبلغ ترمب بأنهما سيبحثان الأمر بمزيد من التفاصيل عندما يلتقيان.

وأثار شراء تركيا لمنظومة إس-400 في يوليو احتمال تعرضها لعقوبات أميركية، كما قالت وزارة الخارجية، إن العرض الأميركي لبيع صواريخ "باتريوت" التي تصنعها شركة "رايثيون" لأنقرة لم يعد مطروحاً.

تصريحات أردوغان الذي يهادن فيها الإدارة الأميركية تأتي بعد أيام قليلة من إعلان وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين أن إدارة الرئيس ترمب تدرس فرض عقوبات على تركيا بسبب شرائها منظومة صواريخ إس-400 من روسيا. وهو الإعلان الذي انعكس فوراً على أسواق المال في تركيا حيث سجلت السندات السيادية التركية انخفاضاً ملموساً بعد تصريح الوزير الأميركي.