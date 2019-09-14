سلطات سلا تشن حملة واسعة من أجل محاربة استغلال الملك العمومي

شنت السلطات المحلية، بتنسيق مع السلطات الأمنية، ورجال القوات المساعدة في مدينة سلا، صباح اليوم الجمعة، حملة واسعة لتحرير الملك العمومي في مجموعة من الأحياء.

وحسب مصادر “اليوم24″، فإن حملة تحرير الملك العام في مدينة سلا، قد همت المقاهي، والمطاعم، بكل من شارع القاعدة الجوية، وابن الهيثم، التي تشهد احتلال الملك العام من خلال استغلال الأرصفة، خارج القوانين الجاري بها العمل.

وفي هذا السياق، طالب مصدر من الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي، والمطاعم، في حديثه مع “اليوم24″، السلطات المحلية، بتفعيل الصيغة التشاركية، مع إشراك الجمعية المذكورة كوسط بينها والمهنيين.

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وأضاف المصدر ذاته أن الجمعية تحاول تنبيه أرباب المقاهي إلى ضرورة احترام القانون.

ودعت الجمعية الوطنية أرباب المقاهي، والمطاعم الجماعات المحلية، والمجالس الجماعية، بفتح حوار جاد، مع صياغة قانونية، وواقعية لدفاتر التحملات، التي تتعلق باستغلال الملك العمومي، مشيرا إلى أن أرباب المقاهي، والمطاعم يؤدون الضرائب، والرسوم للمساحات المستغلة.

يذكر أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، سبق أن وجه تعليمات إلى عمال الأقاليم، من أجل محاربة ظاهرة احتلال الملك العام، وإنهاء حالات الفوضى، التي تعيشها الشوارع الرئيسية في الكثير من المدن.