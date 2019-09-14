استهل فريق المغرب الرياضي التطواني، مباريات الموسم الجديد من البطولة الاحترافية، بتحقيق الفوز بهدفين دون رد، اليوم السبت، على ضيفه الجيش الملكي.
وأنهى “الماط” الشوط الأول متقدما بهدف نظيف أحرزه اللاعب عبدولاي سيسوكو بعد مرور 16 دقيقة على ضربة بداية المباراة، التي احتضنها ملعب سانية الرمل، بتطوان.
وعزز المغرب التطواني من تقدمه في الجولة الثانية، بهدف ثان وقعه عدنان الوردي، في الدقيقة 52، ليلحق بذلك “الماط”، الهزيمة بالمدرب عبد الرحيم طاليب، في أول مواجهة رسمية له مع الفريق العسكري، الذي تعاقد معه خلفا للإسباني كارلوس ألوس.
ويستقبل الجيش الملكي في الجولة القادمة، أولمبيك آسفي المتعادل مع أولمبيك خريبكة بهدف لمثله، بينما يرحل المغرب التطواني إلى مدينة بني ملال لمواجهة الرجاء المحلي.
كانت هذه تفاصيل خبر في أول لقاء رسمي لطاليب مع الفريق العسكري.. “الماط” يهزم الجيش بثنائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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